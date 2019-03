Torna la boxe domenica a Modena

Domenica, presso la Polisportiva Union81 a Portile a partire dalla tarda mattinata, in scaletta ben 25 incontri di boxe a contatto leggero, disciplina promossa dall’ente sportivo ASI. Gli organizzatori della giornata sono i padroni di casa, i Guerrieri del Tiepido, che oltre a essere un gruppo agonistico che raccoglie vittorie su tutto il territorio nazionale, sono attivi promotori di eventi legati al mondo degli sport da combattimento dedicati ai dilettanti sul territorio modenese.

Dei 25 incontri in programma, ventidue sono validi per il titolo Interregionale Asi Boxe Promotion mentre gli altri tre assegneranno cinturone e titolo nazionale. I Team presenti arriveranno da Toscana, Lombardia, Trentino e ovviamente dall’Emilia Romagna, questo fa capire l’interesse che suscita questo tipo di eventi: notevole e non solo locale.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito.