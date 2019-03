Nuova Dirigente per il Compartimento di Polizia Ferroviaria per l’Emilia Romagna

Con decorrenza odierna, la dottoressa Annarita Santantonio, Primo Dirigente della Polizia di Stato, ha assunto la Reggenza del Compartimento Polizia Ferroviaria per l’Emilia Romagna, con sede nel capoluogo regionale, dopo un biennio di direzione del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Friuli – Venezia Giulia, con sede a Trieste.

Di origine salentina, 56 anni, sposata e con due figli, la dottoressa Santantonio, laureata in giurisprudenza a 22 anni, ha superato il concorso per Commissario nel 1988 e nel luglio 1989, al termine del 72° Corso di Formazione, è stata assegnata alla Questura di Palermo.

Dal 1991 al 2004 ha prestato servizio in numerosi e diversi Uffici della Questura di Messina; nel settembre 2004 è stata trasferita alla Questura di Bologna, ove ha svolto le funzioni dapprima di Dirigente del Commissariato Distaccato di San Giovanni in Persiceto e poi, per quasi tre anni, di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione.

Con decorrenza 1 gennaio 2007 è stata promossa Primo Dirigente ed assegnata al Compartimento Polizia Ferroviaria di Bologna, ove ha rivestito la carica di Direttore dell’Ufficio Secondo e Vice Dirigente per otto anni.

Il 9 gennaio 2017 ha assunto l’incarico di Dirigente Supplente del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia, ove ha prestato servizio sino a ieri.

Da oggi, è alla guida del Compartimento Polizia Ferroviaria per l’Emilia Romagna.