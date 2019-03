Lavori in corso sulla rete idrica di Maranello; Hera sta, infatti, provvedendo alla magliatura delle principali dorsali presenti in territorio comunale, sostituendo al contempo le tubature meno recenti e rinnovando gli allacciamenti d’utenza.

I lavori stanno interessando, in particolare, le vie 4 Novembre, 25 Aprile, Mazzini, Garibaldi, Vittorio Veneto, Abetone Inferiore (nel tratto compreso tra via Foscolo e via Enzo Ferrari), Nazionale (nel tratto compreso tra via Teano e via Claudia), Tito Speri e Monti.

I lavori, svolti in accordo con l’Amministrazione Comunale di Maranello, sono conseguenti alla realizzazione della condotta di interconnessione tra l’acquedotto di Maranello e quello di Fiorano, avvenuta nei mesi scorsi in via Dino Ferrari. L’interconnessione, lo ricordiamo, è propedeutica all’ulteriore miglioramento del servizio idrico, poiché assicura maggiore approvvigionamento anche nei periodi siccitosi.

Gli interventi di magliatura, che comporteranno ad Hera un investimento di circa 400.000 euro, sono svolti in varie fasi per arrecare il minor impatto possibile sulla viabilità e si protrarranno fino ad agosto.