Macroarea circuito junior next gen 2019, le finali domenica

Viaggia verso l’epilogo il Macroarea – Circuito Junior Next Gen 2019, in corso di svolgimento allo Sporting Club Sassuolo. Oltre 600 giovani tennisti provenienti da Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige e Lombardia in campo, e ultime sfide, tra domani e sabato, in attesa delle finali, di cui è stato definito il calendario.

Otto i titoli in palio (under 10/12/14/16 maschile e femminile) e appuntamenti decisivi domenica: under 10 e under 16 in campo dalle 10,30 del mattino, mentre dalle 14,30, under 12 e under 14. Per assistervi, ingresso al club libero e gratuito: tabelloni del torneo e orari di gara su www.fitmodena.it.