‘In…tolleranza 2.Zero’, Andrea Pucci in scena al Teatro EuropAuditorium

Sold out lo spettacolo ‘In…tolleranza 2.Zero’, in scena al Teatro EuropAuditorium il 28 febbraio al Teatro EuropAuditorium, che avrà come protagonista Andrea Pucci.

Riprendendo lo spettacolo In….Tolleranza Zero, In…tolleranza 2.Zero è uno show rivisto e corretto, sempre in evoluzione, attento all’attualità della vita di ognuno di noi, in cui Pucci, sostenuto musicalmente dalla brillante Zurawski live Band, rende esilarante la fatica del vivere a 50 anni.

