Il 9 marzo manifestazione pubblica per l’Emilia-Romagna, le sue infrastrutture, gli investimenti e lo sviluppo

Per l’Emilia-Romagna, le sue infrastrutture, gli investimenti e lo sviluppo. E’ il significato della manifestazione pubblica che il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e il sindaco di Bologna e della Città Metropolitana, Virginio Merola, hanno indetto per sabato 9 marzo, dalle 10 alle 12, nella sala Maggiore del Palazzo dei Congressi in piazza della Costituzione, a Bologna, d’intesa con tutte le associazioni d’impresa e le organizzazioni sindacali.

L’iniziativa pubblica servirà ad accendere i riflettori sugli investimenti previsti, progettati e finanziati per la regione, a partire dal Passante di Bologna, la Bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo, l’autostrada regionale Cispadana. Proprio su questi progetti negli ultimi mesi si è determinata una difficile interlocuzione con il Governo e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in particolare. Solo i tre progetti citati, per stare ai principali, valgono 2,5 miliardi di euro e sono in gran parte già cantierabili. La loro realizzazione, condivisa con le associazioni di impresa e le organizzazioni sindacali, è ritenuta strategica per un territorio a forte vocazione manifatturiera e turistica; il Passante di Bologna è inoltre un’opera di carattere nazionale visto che l’area di Bologna rappresenta una cerniera nel sistema di trasporto italiano.

Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana e Comune di Bologna hanno quindi condiviso al tavolo con associazioni d’impresa e organizzazioni sindacali la necessità di un’iniziativa alla quale è stato invitato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli.

Saranno presenti, oltre a rappresentanti del mondo del lavoro e dell’impresa, sindaci e amministratori locali, a partire da quelli più direttamente coinvolti, che indossando le fasce tricolori testimonieranno le ragioni e le necessità di un’intera regione e delle sue comunità. L’iniziativa, estesa a tutti i soggetti che hanno sottoscritto il Patto per il Lavoro regionale, è in ogni caso pubblica, per cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

“Abbiamo cercato ostinatamente in questi mesi un tavolo di confronto con il Governo- afferma il presidente Stefano Bonaccini- ma purtroppo nulla è successo. Solo pochi giorni fa ho ricevuto una lettera del ministro Toninelli nella quale rimanda, sul Passante di Bologna, a una futura riunione non appena definite le modifiche progettuali con noi mai discusse. Ma, appunto, sono ormai mesi che siamo in totale assenza di fatti concreti, solo rinvii. E questo non è uno sgarbo a me o a qualcun altro, ma alle Istituzioni, ai territori e alle comunità locali”.

“Quella che proponiamo è un’occasione importante per discutere delle necessità di un territorio- spiega il sindaco Virginio Merola- lo facciamo insieme come istituzioni e parti sociali, con uno spirito costruttivo, consapevoli che il bisogno di sbloccare gli investimenti previsti è ormai non più rinviabile”.