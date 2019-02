Lunedì 25 febbraio chiuso al traffico il tratto della strada statale 64 “Porrettana” a Malalbergo

Per consentire le prove di carico del Ponte sul Reno lunedì 25 febbraio rimarrà chiuso al traffico il tratto della strada statale 64 “Porrettana” tra il km 126,630 e il km 126,850, nel territorio comunale di Malalbergo, in provincia di Bologna.

Il provvedimento sarà in vigore nella fascia oraria tra le ore 9:00 e le ore 13:00, scelta in accordo con gli Enti locali, per limitare i disagi alla circolazione.

Le prove di carico sono necessarie nell’ambito della fase finale dei lavori di ripristino del ponte, del valore complessivo di 1,2 milioni di euro.

