Indice dei prezzi al consumo a Bologna, gennaio 2019

A Bologna nel mese di gennaio 2019 l’indice dei prezzi al consumo per l’intera

collettività ha fatto registrare una variazione mensile del -0,2%, come nel mese

precedente, e un tasso tendenziale in riduzione al +1,1%.

Nel mese di dicembre 2018 la variazione mensile è stata pari allo -0,2%, mentre il tasso

tendenziale è risultato del +1,5% (Figura 1 e Tabella1).

Il tasso medio per l’anno 2018 si è attestato al +1,4%.

Prodotti alimentari e bevande analcoliche

A gennaio la divisione dell’alimentazione fa segnare una variazione mensile positiva del

+0,8%.

Le classi in aumento rispetto a dicembre risultano quelle delle “Acque minerali, bevande

analcoliche (+3,1%), dei “Vegetali” (+2,7%), dei “Pesci e prodotti ittici” (+2,1%), del “Caffè, tè e cacao” (+1,8%), dei “Prodotti alimentari non altrove classificati” (+0,9%), del “Pane e cereali” e della “Frutta” (entrambe al +0,4%), infine delle “Carni” (+0,3%). In calo la classe “Latte, formaggi e uova” (-0,5%), quella dello “Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi” (-0,7%) e degli “Oli e grassi” (-1%).

Il tasso tendenziale cala e si porta dal +1,1% del mese di dicembre al +0,2% per il mese di

gennaio.

Bevande alcoliche e tabacchi

La variazione dei prezzi rispetto al mese precedente è positiva per gli alcolici (+3,5%), i vini (+2,4%) e le birre (+0,2%), risulta nulla per i tabacchi.

La variazione mensile è in aumento (+0,8%), mentre il tasso tendenziale scende al +2,3%.

Abbigliamento e calzature

Per questa divisione il mese di gennaio registra una variazione mensile e tendenziale

negative, entrambe allo -0,5%.

Abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili

È in aumento il costo dell’”Energia elettrica” e del “Gas”. Nulle le variazioni di prezzo degli

“Altri servizi per l’abitazione”, degli “Affitti” e dei “Combustibili solidi”; cali invece per i servizi e i bprodotti per la riparazione e la manutenzione della casa.

La variazione mensile sale al +1,0% e il tasso annuo si porta dal +4,4% di dicembre al +3,0% di gennaio.

Mobili, articoli e servizi per la casa

Aumenti per i “Servizi per la pulizia e la manutenzione della casa”, nulle le variazioni mensili delle altre classi. Le riduzioni di prezzo riguardano i “Grandi apparecchi domestici elettrici e non”, i “Mobili e arredi”, i “Piccoli elettrodomestici” e la “Cristalleria, stoviglie e utensili domestici”.

La variazione mensile scende al -0,1% e anche quella tendenziale scende leggermente al

+0,1%.

Servizi sanitari e spese per la salute

In calo i prezzi delle attrezzature ed apparecchi terapeutici, in aumento i prezzi dei prodotti

farmaceutici. Nulle le variazioni degli altre classi di prodotto.

La variazione mensile è pari al +0,1% e quella tendenziale è in aumento al +1,1%.

Trasporti

La divisione fa segnare una variazione mensile ancora negativa (-1,4%). Calano i prezzi del

trasporto aereo passeggeri, quelli dei carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati, del trasporto marittimo e per vie d’acqua interne e anche i prezzi del trasporto passeggeri su rotaia. In aumento i prezzi degli altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati.

Il tasso tendenziale sale al +1,2%.

Comunicazioni

La divisione fa segnare una variazione nulla. Il tasso tendenziale rimane negativo e si riduce ulteriormente (-6,9%).

In aumento i prezzi degli apparecchi telefonici e telefax e dei servizi postali, mentre in calo i prezzi dei servizi di telefonia e telefax.

Ricreazione, spettacolo e cultura

I principali cali si registrano nella classi dei pacchetti vacanze, degli animali domestici e relativi prodotti e dei servizi culturali. In aumento i prezzi degli apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici, dei supporti di registrazione, degli apparecchi per il trattamento dell’informazione, degli strumenti musicali e beni durevoli per ricreazione al coperto, dei libri, degli apparecchi di ricezione, dei giochi, giocattoli e hobby e dei servizi ricreativi e sportivi.

Nulle le variazioni di prezzo dei giornali e periodici, beni durevoli per ricreazione all’aperto,

articoli per giardinaggio, piante e fiori, concorsi pronostici.

Il tasso mensile cala al +0,1% e quello annuo diventa negativo portandosi al -0,3%.

Istruzione

Stabili i costi dell’istruzione. La variazione tendenziale rimane pari al +0,9%.

Servizi ricettivi e di ristorazione

In riduzione i prezzi dei servizi di alloggio, mentre salgono leggermente quelli di ristoranti, bar e simili. Nulle le variazioni per i prezzi delle mense.

La variazione mensile si attesta al -1,7% e si riduce lievemente quella annua (+2,2%).

Altri beni e servizi

In calo il prezzo degli apparecchi elettrici per la cura della persona e i servizi assicurativi

connessi all’abitazione; in aumento invece i prezzi dei servizi di parrucchiere e trattamenti di bellezza, degli altri apparecchi non elettrici, articoli e prodotti per la cura della persona, degli altri effetti personali, dell’assistenza sociale e degli altri servizi finanziari non altrove

classificabili. Variazioni mensili nulle per le restanti classi.

In rialzo il tasso mensile che risulta pari al +0,4%, mentre quello tendenziale flette al +3,1%.