Crespellano, si ferisce nel bosco mentre taglia la legna: portato in salvo dai Vigili del fuoco

Questa mattina poco prima delle 11.00, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Bologna sono intervenuti in via Puglie, nel Comune di Crespellano, in soccorso ad un uomo che si sarebbe infortunato causa la caduta di un grosso ramo, mentre era intento al taglio di legna da ardere. Il malcapitato, che si è procurato una ferita penetrante, è stato

raggiunto dopo un percorso di circa 200 metri a piedi su un terreno con forte pendio.

I Vigili del Fuoco, in collaborazione con personale del 118 hanno stabilizzato l’infortunato, che per mezzo di una barella è stato trasportato poco più a valle dove è stato possibile il recupero da parte dell’elisoccorso del 118.

L’infortunio è stato notificato ai Carabinieri per quanto di competenza.