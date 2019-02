Valentina Alberti ha vinto la medaglia d’oro nel pugilato al Torneo di Sofia, la soddisfazione dell’assessore Lepore

Valentina Alberti ha conquistato l’oro nel corso della 70esima edizione del Torneo internazionale di Strandja di pugilato (Cat. 64 Kg), a cui hanno preso parte 360 boxeur (240 uomini e 120 donne).

“Complimenti a Valentina Alberti per l’impresa che ha compiuto – dichiara Matteo Lepore, assessore allo Sport del Comune di Bologna – In un torneo così importante, a cui hanno partecipato 43 Paesi con 13 Azzurri in gara, è riuscita a vincere la medaglia d’oro nella sua categoria superando in finale 3-2 l’olandese Heijnen. Una grandissima soddisfazione, una vittoria sofferta e ampiamente meritata. Valentina è un’atleta seria che è più volte salita sul gradino più alto del podio portando con sé i colori Azzurri e Bologna. Ancora complimenti e un grande in bocca al lupo per le future gare”.