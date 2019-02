“Trappola per topi” venerdì e sabato al Teatro Celebrazioni di Bologna

Dopo il clamoroso successo degli scorsi anni, la compagnia Attori & Tecnici ripropone, il 22 e 23 febbraio al Teatro Celebrazioni di Bologna, il giallo di Agatha Christie, ‘Trappola per topi’, che ha affascinato gli spettatori di tutta Italia, durante una applaudita tournèe.

“Quando ho letto il copione di Trappola per topi – racconta Stefano Messina – sono rimasto affascinato dalla capacità drammaturgica della scrittrice. E’ una miscela perfetta di suspense, thriller e comicità. Ho voluto ricreare il non detto e i giochi di sguardi, di cui è farcito il testo, per ricreare quell’atmosfera un po’ retrò e la tensione psicologica che cresce scena dopo scena. Mi sono imposto di non tradire la scrittrice e così ho scelto di non darne una lettura simbolica. Ho preferito il tradizionale al contemporaneo a tutti i costi. Credo, infatti, che per far funzionare questo perfetto congegno sia necessario lasciarsi trasportare dal clima, dal periodo in cui è stato scritto.”…

