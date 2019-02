È in arrivo il Carnevale di Persiceto che da quest’anno ha anche un suo Museo a cielo aperto

Ormai da diversi mesi le società carnevalesche sono al lavoro nei vari cantieri per dar forma e sostanza all’edizione 2019 del Carnevale che si terrà, sia a Persiceto che a Decima, domenica 24 febbraio e domenica 3 marzo. Ai tanti tradizionali appuntamenti della storica kermesse quest’anno se ne aggiunge uno nuovo: sabato 2 marzo verrà inaugurato il “Museo a cielo aperto del Carnevale”, un curioso itinerario urbano, da percorrere a piedi o in bicicletta, con installazioni artistiche di parti dei carri che hanno animato gli “spilli” dei carnevali passati.

Il progetto, promosso da Comune e Associazione Carnevale Persiceto in collaborazione con Andrea Bianchi, si snoda come un ideale filo rosso che collega il “Don Chisciotte” di Mario Martinelli in via della Pace (realizzato nel 1971 per la società Filo) al “Bertoldo” di Giovanni Tampellini sulla rotonda di via Bologna (realizzato nel 2017), attraverso strade ciclabili e camminamenti pedonali. Le opere selezionate dalle società carnevalesche testimonieranno durante tutto l’anno la bellezza e l’unicità del carnevale persicetano e contribuiranno a rafforzare l’immagine di Persiceto come “Città dello Spillo”.

Altro importante traguardo del Carnevale storico persicetano è stato il suo posizionamento all’ottavo posto della graduatoria del bando dei Carnevali Storici promosso dal Ministero dei Beni Culturali. Questo risultato, reso possibile dalla sinergia fra Comune e Associazione Carnevale, mette in luce l’importanza di questo carnevale a livello nazionale e a breve porterà risorse economiche che verranno impiegate per rendere questa storica manifestazione ancora più bella e spettacolare.

Carnevale storico di San Giovanni in Persiceto 2019

Domenica 24 febbraio e domenica 3 marzo nel centro storico di Persiceto si terrà la 145a edizione del Carnevale storico che ha una tradizione ultracentenaria e si ispira alla figura di Bertoldo, famoso personaggio dello scrittore persicetano Giulio Cesare Croce (1550-1609). È un carnevale molto particolare, fra i più ammirati, premiati e caratteristici d’Italia che ha destato l’attenzione di personaggi di fama internazionale, come ad esempio il cantante Mika: la società carnevalesca “Oca Giuliva” ha recentemente realizzato parte delle scenografie per i suoi tour musicali.

Il Carnevale persicetano ha infatti caratteristiche molto teatrali e scenografiche e in più è unico nel suo genere: prevede l’esibizione di carri allegorici che culmina nel momento dello “Spillo”, in dialetto bolognese “al Spéll”, una vera e propria azione teatrale di 20 minuti, spettacolare e sorprendente. “Spéll” assume in questo caso il significato di magia, trasfigurazione perché i carri allegorici persicetani, una volta arrivati nella piazza centrale della città, si fermano e cominciano una trasformazione meccanica accompagnata da una studiata messa in scena, con attori, figuranti, mimi o cantanti: tutto cambia come in un caleidoscopio, rivelando nuove forme, nuovi colori e un messaggio satirico e pungente in perfetto “stile Bertoldo”. La rivalità accesissima fra le varie società carnevalesche – che presentano quest’anno 11 carri più le mascherate singole e di gruppo – fa assomigliare la festa a un palio medievale che coinvolge le varie contrade di paese in un gioco fatto di sfide, di burle, di spionaggio, di gara a chi riuscirà a stupire e a far ridere o arrabbiare di più. Un gioco che culmina nelle due giornate di sfilata dei carri ma che non finisce mai perché impegna per mesi e mesi i componenti delle varie società carnevalesche nella costruzione completamente artigianale dei carri. La 145a edizione del Carnevale storico di Persiceto sarà presentata da Sergio Vanelli, speaker storico del Carnevale persicetano e Carlotta Voice Savorelli, vocalist & party entertainer.

Concorsi

L’Associazione Carnevale Persiceto ripropone la settima edizione del contest fotografico per Instagram #ReBertoldo: chiunque può partecipare pubblicando, solo durante le due domeniche di sfilata, le foto del Carnevale storico persicetano sul proprio profilo Instagram e inserendo #rebertoldo. Il Carnevale a Persiceto è infatti anche social: sui profili Instagram @comunepersiceto @carnevale40017 e @bolognametropolitana è possibile seguire le giornate di sfilata dei carri attraverso i video e le immagini più belle. Chiunque può postare foto con i seguenti hashtag: #carnevale40017 #persiceto #bolognametropolitana.

L’ingresso al carnevale è gratuito ma è possibile, e consigliabile, seguire lo spettacolo unico degli spilli da una tribuna a pagamento. Per informazioni chiamare il 347.8500913 o scrivere a info@carnevalepersiceto.it. Info: www.carnevalepersiceto.it, pagina Facebook: “Associazione Carnevale Persiceto”.

Carnevale di San Matteo della Decima 2019

Domenica 24 febbraio e domenica 3 marzo si terrà anche la 131a edizione del carnevale di San Matteo della Decima, la frazione più grande di San Giovanni in Persiceto, che conta più di 6000 abitanti ed è distante 9 chilometri dal capoluogo.

Anche qui si svolge un carnevale con una tradizione più che centenaria. Ben 7 società, con altrettanti imponenti e spettacolari carri allegorici, si contenderanno il “gonfalone” di Re Fagiolo di Castella sfilando nelle vie del centro ed esibendosi, in piazza delle Poste, di fronte alla giuria e al popolo con lo spillo e le tradizionali “zirudelle”, poesie in versi dialettali a rime baciate che vengono recitate per spiegare il soggetto del carro e per preparare il pubblico allo svolgimento e alla trasformazione. Nelle poesie vengono privilegiati gli aspetti ironici, gli elementi gergali ed il vivace ed arguto linguaggio, mescolato a trovate divertenti ed istantanee, per suscitare spesso l’ilarità generale. Al termine delle trasformazioni i carri abbandonano la piazza con un ricco gettito di caramelle, peluche, gonfiabili, palloni, e tanto altro per rendere ancora più partecipe il pubblico presente.

Speaker della 131a edizione del carnevale di San Matteo della Decima sono Gian Marco Rusticelli e Carlo Goretti. Il carnevale è a ingresso libero.