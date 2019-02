Il team Aruba.it Racing – Ducati al comando nella prima giornata di test ufficiali a Phillip Island

Il team Aruba.it Racing – Ducati è sceso in pista oggi sul circuito australiano di Phillip Island per il primo giorno di test ufficiali che danno il via alla stagione 2019 del Campionato Mondiale Superbike. La giornata è stata caratterizzata dalla prestazione molto convincente da parte del nuovo acquisto del team, lo spagnolo Álvaro Bautista, che in sella alla Panigale V4 R è riuscito a ottenere in mattinata un tempo di 1:30.743, crono addirittura inferiore al record in gara detenuto da Marco Melandri. Bautista, che ha completato un totale di 61 giri nelle quattro ore di prove a disposizione, si è dimostrato sempre più a suo agio con la nuova moto, rimanendo in testa alla classifica per quasi tutta la giornata.

Qualche difficoltà in più invece per il compagno di squadra Chaz Davies, tredicesimo, che a fronte di un problema tecnico nella prima sessione, ha potuto percorrere solamente 21 giri. Nel pomeriggio, le condizioni della pista erano peggiori a causa del forte vento e quindi Chaz, che ha percorso altri 35 giri, si è limitato a prendere confidenza con la moto siglando il suo miglior tempo della giornata in 1:32.783.

Il team Aruba.it Racing – Ducati sarà di nuovo in pista domani a partire dalle 09:10 locali (CET +10) per la seconda ed ultima giornata di test prima della gara d’apertura del campionato, in programma da venerdì 22 a domenica 24 febbraio sulla stessa pista Australiana.

Álvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati #19) – 1:30.743 – 1°

“Oggi e stata una giornata molto positiva, mi sono trovato subito a mio agio con la moto, ci siamo concentrati soprattutto sulla ciclistica testando diverse soluzioni di set up che non avevo ancora provato. Sono contento perché siamo riusciti a migliorare il turning della moto trasmettendomi molta più fiducia in ingresso curva. Inoltre abbiamo provato le diverse soluzioni di gomme portate dalla Pirelli per il prossimo weekend. Adesso dobbiamo analizzare bene i dati e cercare di fare un ulteriore passo avanti, ma tutto sommato sono contento.”

Chaz Davies (Aruba.it Racing – Ducati #7) – 1:32.706 – 13°

“Oggi è stata una giornata abbastanza difficile per me, la priorità in questo momento è migliorare la confidenza con la moto facendo piccoli passi con il set up. Lasciando da parte i tempi sul giro, la mia fiducia è comunque cresciuta durante la giornata. Dobbiamo ancora lavorare per migliorare il feeling del nostro pacchetto tecnico. Purtroppo negli ultimi test ho girato poco a causa della mia contrattura muscolare, cercheremo di recuperare per farci trovare pronti per il week end di gara”.