Bologna, Mobike regala alla città mille ore di pedalate gratuite nei tre giorni di blocco antismog

Mobike, il gestore del bike sharing di Bologna, decide di fare un regalo alla città e mette a disposizione mille ore di pedalate gratuite da utilizzare da domani, martedì 19 febbraio a giovedì 21 febbraio, giorni in cui saranno in vigore le misure emergenziali per abbassare i livelli di inquinamento.

Il regalo potrà essere utilizzato esclusivamente il 19, 20 e 21 febbraio. Gli utenti dovranno inserire nella pagina “I miei coupon” dell’app il codice BOLOGNA (tutto in maiuscolo) e riceveranno così una corsa gratuita della durata di 30 minuti. Sono a disposizione 2.000 corse da mezz’ora. A beneficiare di questo regalo tutti i cittadini e visitatori che si trovano in città durante questi tre giorni. I nuovi utenti devono semplicemente scaricare l’app di Mobike e caricare il portafoglio con il minimo della ricarica. Superati i 30 minuti di utilizzo della corsa gratuita sarà applicata la tariffa in vigore.

La decisione nasce anche dal fatto che ieri, 17 febbraio e sesta domenica ecologica, per la prima volta nella storia di Mobike, una città, Bologna, ha riscattato tutti i free coupon messi a disposizione dal gestore del bike sharing durante le domeniche ecologiche. Anche per questo, nelle ultime due domeniche ecologiche in programma il 3 e il 24 marzo, sarà raddoppiato il numero dei free coupon messi a disposizione degli amanti delle due ruote (i codici da utilizzare saranno, rispettivamente, ciaosmog7 e ciaosmog8).