Al via la campagna di comunicazione sulla responsabilità sociale di impresa per raccontare “un territorio di imprese ideali”

Da oggi iscriversi all’Albo metropolitano delle aziende inclusive è più semplice: le aziende pubbliche e private con sede legale nel territorio metropolitano di Bologna potranno presentare domanda di iscrizione utilizzando il form online sul portale della Città metropolitana.

Sempre oggi prende il via la campagna di comunicazione “città metropolitana di Bologna. Un territorio di imprese ideali” nella quale alcune delle imprese che già fanno parte dell’Albo raccontano la propria esperienza. “= è +” è il simbolo della campagna a indicare che un territorio con uguali opportunità per tutti è un territorio che ha anche maggiori possibilità di crescita. Una campagna di comunicazione che vuole affermare l’impegno della Città metropolitana nell’individuare politiche per lo sviluppo seguendo il percorso della responsabilità sociale. Un percorso che identifica nel benessere della comunità un fattore determinante e contribuisce a rendere il territorio metropolitano un luogo di opportunità con una strategia di crescita economica e sociale sostenibile, inclusiva e duratura.

È partendo da queste premesse che la Città metropolitana, fin dalla sua nascita nel 2015, ha istituito l’Albo metropolitano delle aziende inclusive, in collaborazione con la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria metropolitana di Bologna e in partnership con i Distretti socio-sanitari. L’Albo si rivolge ad imprese che realizzano azioni di inclusione lavorativa per persone svantaggiate e vuole valorizzare le aziende virtuose.

Nel 2018, nella città metropolitana di Bologna, sono state 1.731 le persone fragili coinvolte in percorsi di inserimento lavorativo (dati relativi alla Legge Regionale 14 del 2015 sul sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità”).

Molte imprese dunque possono cogliere questa occasione e molte altre potranno decidere di adottare comportamenti virtuosi: anche questo è un obiettivo della campagna di comunicazione.

Far parte dell’Albo significa affermare il proprio comportamento eticamente responsabile, anche grazie all’utilizzo del logo realizzato dalla Città metropolitana, ed essere più vicini alle istituzioni e alle altre realtà produttive o associative operanti sul territorio, in modo da costruire una rete di contatti fra imprese e persone interessate a discutere, creare, scambiare e integrare esperienze e servizi.

L’Albo metropolitano delle Aziende inclusive raccoglie quindi imprese capaci non solo di essere competitive sul mercato, ma anche di saper coniugare queste capacità con un’attenzione al sociale, perché promuovere percorsi di inclusione lavorativa di persone svantaggiate è un valore aggiunto che porta benessere al territorio e al sistema, oltre che alle persone.