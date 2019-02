A Le Serre dei Giardini Margherita di Bologna, Aster offre servizi di networking e formazione sull’imprenditorialità

Sfridoo, Nextis4US, Inesse Corporation, Dishcovery, Fair BNB Network, Builti e World Wide Maintenance sono le nuove imprese che parteciperanno al percorso di accelerazione gestito da Aster, società della Regione Emilia-Romagna regionale per l’innovazione e la ricerca industriale presso le Serre di Bologna.

Le startup sono state selezionate con bando pubblico e potranno usufruire per 12 mesi di servizi logistici (uffici, salette riunioni e ad area relax, utenze, wifi ecc) e di accelerazione ad alto valore aggiunto, tra i quali un tutor personale per la definizione del percorso di accelerazione di ogni beneficiario, formazione sui temi dell’imprenditorialità, mentorship degli esperti del Mentor Board di Aster, networking, consulenza su temi legati all’avvio di impresa, supporto al fund raising e alla tutela della proprietà intellettuale. Negli spazi delle Serre verranno offerti anche servizi di mobilità internazionale a favore di idee e progetti imprenditoriali provenienti dall’estero per valorizzare gli accordi di scambio con altri incubatori europei, già attivati da Aster grazie a reti internazionali.

Sfridoo (https://www.sfridoo.com) – È una startup nata nel 2017, che aiuta le aziende nella transizione verso l’economia circolare. Opera nel settore del waste management (gestione dei rifiuti), offrendo alle aziende servizi per l’ottimizzazione dei residui e avanzi di produzione.

Nextis4us – Nextis4us è un’azienda bolognese nata nel dicembre del 2016. Produce e commercializza macchine semi-automatiche per la ristorazione. Sta per lanciare il prodotto, già marchiato CE, Mixartista, un dosatore che consente di realizzare cocktail in maniera automatica.

Inesse Corporation (https://www.inessecorporation.com) – È un’azienda bolognese che produce un motoscafo di lusso di 15 metri utilizzando la tecnologia “foils” (ali che consentono di planare sull’acqua), derivata dall’America’s Cup. È la prima imbarcazione al mondo a prevedere queste ali (foils) a scomparsa regolabili elettronicamente.

Dishcovery (https://dishcovery.menu) – È una startup modenese che offre un innovativo servizio di traduzione dei menu dei ristoranti, fornendo informazioni di dettaglio su cultura culinaria, piatti, ingredienti, allergeni, abbinamenti di vino. Si tratta di un servizio multimediale che permette di creare un menù digitale e multilingua visualizzabile sullo smartphone senza bisogno di scaricare alcun tipo di App.

Fair BNB Network (https://fairbnb.coop/it/) – È una piattaforma i viaggio che permette ai turisti di prenotare stanze o appartamenti contribuendo al benessere delle città visitate. FairBnB reinvestirà i profitti nelle comunità ospitanti e si assicurerà che le decisioni comuni siano prese nell’interesse di tutta la comunità dei residenti.

Builti (https://www.builti.it) – La startup nasce nel 2018 con lo sviluppo del progetto “RE.SIS.TO. Project” in collaborazione con l’Università di Bologna. Si occupa di sviluppare e gestire sistemi di diagnostica strutturale per il monitoraggio e l’implementazione di modelli di analisi speditiva avanzata, a supporto dell’ingegneria civile (edifici strategici e rilevanti, infrastrutture, edilizia abitativa e produttiva) e del restauro (edifici e manufatti storici).

World Wide Maintenance – È un progetto di impresa che si propone lo sviluppo di modelli di “intelligenza” da applicare alle macchine automatiche per migliorarne l’efficienza: sensori innovativi, soluzioni per la prevenzione dei guasti e per teleguidare gli interventi di manutenzione.