Essere genitori oggi: se ne parla a Sasso Marconi in 4 incontri gratuiti

Parte a Sasso Marconi un ciclo di 4 incontri promossi dall’Assessorato alle Politiche Educative del Comune per analizzare e approfondire alcune delle problematiche che le famiglie si trovano ad affrontare nel delicato processo di crescita dei figli. Come comportarsi, come sostenere i figli nei vari momenti della crescita, come contribuire al corretto sviluppo di capacità cognitive e di relazione nell’ambito familiare: sono questi i temi di cui discutere con psicologhe esperte in psicoterapia breve strategica, ricevendo suggerimenti e indicazioni per affrontare meglio le piccole, grandi sfide dell’essere genitore oggi.

Si comincia giovedì prossimo, 21 febbraio, parlando di corretto approccio alla sessualità e alle relazioni affettive. Si prosegue poi discutendo di forme di sostegno per aiutare i minori ad affrontare allontanamenti dalla famiglia o situazioni delicate come la separazione dei genitori (28 febbraio) e di strategie per migliorare autostima e sicurezza dei figli (7 marzo). L’ultimo incontro (giovedì 14 marzo) è dedicato al ruolo delle diverse figure presenti all’interno della famiglia.

Tutti gli incontri sono gratuiti e si svolgono nella Sala comunale “Renato Giorgi” alle ore 18.