Sicurezza stradale a Bologna, controlli di Polizia Locale e MIT ai mezzi pesanti

Continua la collaborazione tra la Polizia Locale di Bologna e il Ministero dei Trasporti Area Nord-Est sul fronte del controllo dell’autotrasporto stradale per la tutela della sicurezza. Diciassette gli agenti impegnati lungo tutta la giornata di ieri, con un gruppo di motociclisti impegnati a fermare i veicoli con targa estera e a condurli nell’area ex mercato delle scarpe di via Ferrarese.

In totale sono stati controllati 10 veicoli commerciali impiegati nel trasporto internazionale di cose per conto terzi, tra cui due provenienti dalla Lituania, due dalla Romania, e uno rispettivamente da Germania, Russia, Slovenia, Olanda, Portogallo e Cecoslovacchia. Al termine delle verifiche sono state accertate trenta violazioni tra cui irregolarità riconducibili a carenze tecniche dei veicoli, freni e pneumatici usurati, documenti di accompagnamento delle merci non conformi, tempi di guida e riposo non rispettati, oltre ad una patente ritirata ed un mezzo sottoposto a fermo amministrativo.