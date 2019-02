Alma Mater e Fores Engineering insieme per le tecnologie sostenibili e l’energia

Firmato stamattina, a Forlì, un accordo quadro tra l’Università di Bologna e Fores Engineering srl, azienda leader nel settore Energy Oil&Gas, facente parte del Gruppo Rosetti Marino di Ravenna, per rafforzare e ampliare la collaborazione attiva già dal 2010, rinnovata per ulteriori cinque anni.

Il Rettore Francesco Ubertini e l’Amministratore Delegato di Fores Engineering, Dott. Carlo Boccia, hanno siglato l’accordo alla presenza dei vertici del gruppo, l’ing. Gianfranco Magnani, Presidente Onorario di Rosetti Marino, l’ing. Oscar Guerra, Amministratore Delegato di Rosetti Marino, e l’ing. Ermanno Bellettini, Presidente del CdA di Fores Engineering srl.

Si tratta di un accordo di notevole valore strategico, dato che il gruppo Rosetti è attivo come Main Contractor nel settore Energia e Fores è parte integrante del tessuto di imprese ad alto livello tecnologico in grado di contribuire con il suo know how all’introduzione di nuove tecnologie per la riqualificazione e sostenibilità energetica del territorio.

L’Università di Bologna ha quindi deciso di puntare su aziende come quelle del Gruppo Rosetti Marino continuamente impegnate nello sviluppo di tecnologie sostenibili, nel miglioramento delle prestazioni ambientali e nella salute e sicurezza dei lavoratori e sul contenimento degli impatti ambientali.

L’accordo rappresenta perfettamente la strategia dell’Alma Mater che ha l’obiettivo di esser presente nel settore Energy, stringendo rapporti e partnership con aziende che operano nel campo della ricerca e sviluppo, nella progettazione e installazione di sistemi per la valorizzazione di energie convenzionali e rinnovabili e di tecnologie per la transizione energetica.

Per quanto riguarda la ricerca e l’innovazione, sono state già avviate, nelle ultime settimane, le prime attività di scouting di competenze di ricerca dei gruppi Unibo per favorire collaborazioni di ricerca in allineamento con progetti dell’azienda e opportunità di tirocinio per gli studenti presso tutte le sedi delle diverse aziende del Gruppo Rosetti. Poiché le relazioni tra Università di Bologna e le aziende del Gruppo sono attive già dal 2010, sono stati avviati negli ultimi anni, presso le Scuole di Ingegneria, Economia e Giurisprudenza, 23 tirocini di cui 4 con Fores Engineering presso la sede di Forlì e 19 a Ravenna presso la Rosetti Marino SpA.

Rosetti Marino SpA ha dato, inoltre, un forte impulso sul suo territorio per l’attivazione, a Ravenna, di un nuovo corso di laurea magistrale in Offshore Engineering.