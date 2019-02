Agricoltori anziani esempio di invecchiamento attivo: convegno oggi a Bologna

Si è parlato del futuro della sanità in Emilia Romagna con particolare riferimento agli ‘over 65’, nel corso del convegno promosso dall’associazione nazionale pensionati Anp di Cia – Agricoltori Italiani dell’Emilia Romagna che si è svolto stamattina a Bologna e al quale hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini e l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Sergio Venturi.

Nel suo intervento introduttivo Pierino Liverani, presidente regionale Anp, ha ricordato che in Emilia Romagna gli ultrasessantacinquenni sono oltre un milione, pari a circa il 24% della popolazione regionale. Da qui l’analisi delle problematiche che nascono per il numero crescente di anziani che vivono soli, oltre il 32%, soprattutto per la morte del coniuge e di difficoltà che si moltiplicano per la non autosufficienza legata all’allungamento della vita che non va sempre di pari passo con le buone condizioni di salute. Una situazione che ha visto crescere le domande rivolte ai servizi sociali di prestazioni domiciliari ma anche di interventi residenziali o semi-residenziali.

Le leggi cui si fa riferimento per i provvedimenti regionali e locali indicano nella domiciliarità delle cure il senso primario degli interventi a favore degli anziani con problemi di autosufficienza, quando questo è possibile, individuando percorsi e strumenti che devono prevedere l’integrazione delle competenze professionali e dei programmi. Nel bilancio 2019 della regione Emilia Romagna sono stati stanziati 100 milioni di € per la non autosufficienza, 33 milioni di € per il sostegno al reddito e lotta alla povertà, 500.000 € per il Fondo regionale extra Lea (Livelli essenziali di assistenza). “Una scelta – ha detto Liverani – che abbiamo appreso con soddisfazione anche perché il Sistema Sanitario della regionale risulta tra i primi in Italia e questo ci rende cittadini orgogliosi e conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Invecchiare in buona salute è una conquista fondamentale che deve essere preservata con scelte lungimiranti, importante allora assicurare uniformità nell’accesso e nell’erogazione delle prestazioni e dei servizi ed evitare che il generale trasferimento di responsabilità e di costi verso le famiglie, che negli ultimi anni è ulteriormente aumentata, amplifichi ancora i divari e le disuguaglianze sociali.

Da Anp l’impegno ad affrontare alcune priorità ritenute importanti per la tutela dei pensionati e degli anziani nel diritto di accesso alle cure e alla qualità ed efficienza del sistema, in una visione di interesse generale. “Serve – ha detto ancora nel suo intervento Liverani – maggiore attenzione da parte delle Istituzioni e della politica in campo socio sanitario e per questo potrebbe essere utile una più forte interlocuzione con le organizzazioni della rappresentanza sociale”. Per Anp la sfida va ben oltre il perimetro del campo della tutela della salute e deve essere intesa nella sua complessità, cioè salute degli ambienti e della vita in generale. “Per questo, – ha concluso Liverani – i temi della salute pubblica devono far parte di tutele nelle politiche pubbliche, dalle politiche urbanistiche per disegnare le città, le periferie e le aree rurali a misura delle persone che vi abitano, alla garanzia di mobilità sostenibile e sicura, alle politiche ambientali, alla promozione di stili di vita appropriati. In sostanza una comunità che si organizza per “guadagnare in salute” e promuovere il benessere dei propri cittadini”.

“La salute passa sempre dalla prevenzione”. Ha ribadito in apertura del suo intervento anche Luana Tampieri, presidente di Donne in Campo Emilia Romagna. Per questo ha ricordando la necessità che la sanità regionale continui campagne vaccinali e programmi di screening” .

Importante il concetto di prevenzione anche per Agia. Un tema ritenuto strettamente correlato a quello di promozione della salute. “Una risorsa della vita quotidiana – ha precisato, infatti, Valeria Villani, presidente regionale di Agia, l’associazione che riunisce i giovani agricoltori della Cia. – che, nella sua promozione deve andare oltre gli stili di vita sani per includere anche la nozione di benessere.

“Un servizio sanitario pubblico e moderno”. Queste le parole dell’assessore regionale alla Salute Sergio Venturi che ha posto al centro del suo intervento la prevenzione. “La nostra salute ce la dobbiamo costruire quando ce l’abbiamo e preservare”. E poi l’invecchiamento che deve avvenire “di più e meglio contenendo la cronicità delle malattie”. Malattie che devono essere tenute sotto controllo il più possibile al proprio domicilio e da qui la necessità di avere maggiori, e migliori, case delle salute, Punti di riferimento che la regione intende ulteriormente finanziare. Venturi ha sottolineato l’importanza dell’invecchiamento ‘attivo’ e, non ultimo, la necessità di vedere sempre più donne nei ruoli decisionali, anche nel mondo della sanità.

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha ricordato l’accordo sulla ripartizione del Fondo nazionale che ha portato 90 milioni in più rispetto alla scorso anno alla sanità della nostra regione. Bonaccini ha poi rimarcato la presenza, e forte, dell’assistenza e cura alle persone in Emilia Romagna. “Nella nostra regione – ha detto il presidente – non conta il portafoglio che si ha in tasca, perchè tutti ricevono una cura”. E questo grazie anche ad un sistema pubblico indispensabile – ha detto ancora Bonaccini – che noi difenderemo con le unghie e con i denti”.

La chiusura dei lavori è stata affidata al presidente regionale Cia Cristiano Fini. “Il sistema sanitario regionale – ha detto Fini – è un modello che funziona ma va incentivato e potenziato. L’invecchiamento attivo noi lo facciamo lavorando nelle campagne, vorremmo lavorare meno, ma lo dovremo fare almeno fino ad 80 anni. Importante è ricordarsi e tutelare le aree rurali dove tanti anziani sono soli, la famiglia non è più numerosa come una volta e occorre, anche per loro, un occhio di riguardo”.