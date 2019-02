Nuoto, domenica il 5° Trofeo Città di Sassuolo

Si svolgerà domenica prossima, 10 febbraio presso la Piscina Comunale di Sassuolo, la quinta edizione del “Trofeo Città di Sassuolo”, a cui prenderanno parte 26 società provenienti da tutta Italia (Marche, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Puglia, Emilia Romagna). Gli atleti iscritti, regolarmente tesserati per Società affiliate alla F.I.N. per la stagione 2018-19, sono 485, tra cui diversi medagliati agli ultimi campionati italiani di categoria, per un totale di 1538 prove gara. La manifestazione, a carattere interregionale, si svolgerà nella vasca da 25 mt. a 8 corsie e, durante l’intera durata della manifestazione, sarà a disposizione una vasca (12×6 mt, 4 corsie) per lo scioglimento degli atleti.

La gestione della manifestazione sarà a cura della Società Team Nuoto Modena A.S.D. che vede la collaborazione delle ASD Nuoto Club Sassuolo, Olimpia Vignola e Pentathlon Modena.

Per ogni gara in programma è prevista una sola partenza valida; gli atleti gareggeranno in serie suddivise per tempi d’iscrizione; saranno poi stilate classifiche separate in base alle Categorie. Per l’assegnazione del 5° Trofeo Città di Sassuolo sarà stilata una classifica di società, considerando i punteggi di tutte le gare di tutte le Categorie.

PROGRAMMA GARE

Inizio Gare Ore 9: 200 FA Rag. – Jun. – Ass. 50 DO Rag. – Jun. – Ass. ; 100 RA Rag. – Jun. – Ass.; 200 DO Rag. – Jun. – Ass.; 50 FA Rag. – Jun. – Ass.; 100 SL Rag. – Jun. – Ass.; 200 MX Rag. – Jun. – Ass.; 400 SL Rag. – Jun. – Ass.; 4X50 Mix-Mix Rag. – Jun. – Ass.

Domenica Pomeriggio: Inizio Gare Ore 15.15: 400 MX Assoluti; 50 RA Rag. – Jun. – Ass.; 100 DO Rag. – Jun. – Ass.; 200 SL Rag. – Jun. – Ass.; 200 RA Rag. – Jun. – Ass.; 100 FA Rag. – Jun. – Ass.; 50 SL Rag. – Jun. – Ass; 100 MX Rag. – Jun. – Ass; 4 X 50 MX- SL Rag. – Jun. – Ass.; 800 SL Assoluti; 1500 SL Assoluti