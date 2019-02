Reggio Emilia: pilomat in funzione da lunedì 11 febbraio

Lunedì 11 febbraio entra in funzione la nuova Area pedonale integrata del centro storico delimitata da otto nuovi dissuasori mobili a scomparsa (pilomat) installati per contrastare l’accesso improprio alle aree più interne del centro storico, garantire maggiore sicurezza a pedoni e ciclisti e limitare gli inquinanti.

Ultimi giorni quindi per residenti, commercianti e mezzi di soccorso per richiedere all’Ufficio permessi gli appositi telecomandi per l’abbassamento dei Pilomat o l’abilitazione tramite cellulare. Chi necessita di accedere in maniera occasionale all’Area pedonale integrata per attività di manutenzione, cantieri, traslochi, per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi, in occasione di matrimoni o altri eventi può richiedere l’attivazione di uno o più telefoni cellulari, a seconda delle necessità individuate, ai competenti uffici comunali.

Durante la fase sperimentale – dall’11 febbraio al 30 giugno – i dispositivi saranno abbassati in fasce orarie più ampie per agevolare il cambio delle abitudini e permettere eventuali agevolazioni. Il sistema di Pilomat verrà avviato con dissuasori abbassati generalmente dalle ore 5 alle 11 e dalle ore 14 alle 17 nei giorni feriali ed in altri momenti specifici in base alle diverse esigenze presenti nelle diverse aree, ad esempio nei giorni festivi e nella zona di mercato.

AREA PEDONALE INTEGRATA

Le aree interessate dal nuovo provvedimento, al limitare delle quali sono stati installati gli otto nuovi dissuasori mobili e intorno alle quali si intende regolamentare la circolazione automobilistica, sono:

via Emilia San Pietro-piazza Del Monte-Via Emilia Santo Stefano da via don Andreoli a via Guido da Castello, ovvero da via Vittorio Veneto a via Campanini escluse, e comprendente le laterali vie Carducci, Corridoni, Crispi e Trivelli;

via Migliorati da via Castelli a via Emilia Santo Stefano;

via Guido da Castello da via San Pietro Martire a via Emilia Santo Stefano escluse, comprendente le laterali vie Castelli, Aschieri, Palazzolo, San Giuseppe, galleria Santa Maria, i vicoli Delle Rose e Colombina e piazza San Giovanni;

via Fornaciari – via Due Gobbi e laterali (sistema viario intorno a piazza Casotti);

via San Carlo comprendente via Manfredi;

via Guidelli comprendente via Franzoni e laterali (intorno a piazza San Prospero);

Via Guasco.

QUANDO E COME È CONSENTITO L’ACCESSO ALL’AREA PEDONALE INTEGRATA

L’ingresso all’Area pedonale integrata è consentito:

in limitati periodi temporali, per attività di carico e scarico merci autorizzate all’ingresso nella Zona a traffico limitato (Ztl);

a scelta, tramite l’attivazione gratuita di un numero di cellulare o attraverso utilizzo di apposito telecomando da richiedere a pagamento all’Ufficio Permessi (via fratelli Manfredi, 2 – Til, Consorzio Tea), per residenti e domiciliati nelle strade protette possessori di permesso Res 1a Auto e Res 2a Auto o G associati alle vie e ai numeri civici dell’Area pedonale integrata, accesso ai passi carrai e per ristrette categorie (manutenzione reti, commercianti del centro con veicoli elettrici… );

solo tramite l’attivazione gratuita di un numero di cellulare, da richiedere all’Ufficio Permessi (via fratelli Manfredi, 2 – Til, Consorzio Tea) per categorie operative e altre (trasporto merci elettrico, disabili residenti a Reggio Emilia);

contattando la centrale operativa della Polizia municipale per i disabili non residenti a Reggio Emilia;

contattando la centrale operativa della Polizia municipale in caso di malfunzionamento o per eventuali casi emergenziali.

COMMERCIANTI

I titolari di permesso TM possono transitare nell’Area pedonale integrata negli orari prestabiliti (quando i dispositivi a scomparsa vengono abbassati automaticamente) e sostare fino a 30 minuti per le operazioni di carico-scarico.

L’accesso h24 all’area pedonale è consentito, previo ritiro di telecomando o attivazione di cellulare, alle attività commerciali (con permesso TM/C o TM/S che hanno sede dentro la zona protetta dai dispositivi e sono dotate di veicolo elettrico.

Per attività commerciali (con permesso TM/C o TM/S) aventi sede fuori dal centro storico oppure con permesso TM/T che utilizzano mezzi elettrici, verrà rilasciata l’abilitazione a cura dell’Ufficio Permessi, previa valutazione positiva di apposita richiesta da parte della commissione di controllo specifica.

DOVE RIVOLGERSI

I moduli di richiesta saranno reperibili online sul sito di Reggio Permessi Ztl www.reggiopermessiztl.it, presso l’Urp del Comune in via Farini, 2/1 o presso l’Ufficio Permessi di via fratelli Manfredi, 2.

La consegna dei moduli e dei documenti allegati potrà essere effettuata via email all’indirizzoareapedonalere@til.it oppure presentandosi agli sportelli dell’Urp del Comune o dello stesso Ufficio Permessi.

La gestione del rilascio dei telecomandi e attivazione tramite numero telefonico cellulare per gli aventi diritto avviene da parte dell’Ufficio Permessi del gestore della Ztl, il Consorzio Tea, che è contattabile con le seguenti modalità e recapiti:

Ufficio Permessi per l’accesso al centro storico di Reggio Emilia, via fratelli Manfredi 2 – 42124 Reggio Emilia, telefoni 0522.927876; 0522.927875; 0522.927822.

Orari: mattino dal lunedì al sabato ore 8-12.30; pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle 16.30. Chiuso il sabato pomeriggio. Email: permessiztl@til.it

Nel regolamento, disponibile su www.comune.re.it/nuoveideeincircolazione, tutti i dettagli informativi relativi alle fasce orarie standard di accesso e sulle modalità di richiesta l’accesso in orari diversi.