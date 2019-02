Lapam “spiega” la Finanziaria 2019 alle imprese: appuntamento a Formigine

Giovedì 7 febbraio, alle ore 20.30 presso l’auditorium ‘Spira Mirabilis’ di Formigine (in via Pagani 25) Ilaria Vesentini, giornalista e corrispondente dall’Emilia-Romagna per il quotidiano economico “Il Sole 24 Ore” ‘spiegherà’ la Legge di Bilancio 2019 a colloquio con gli esperti di Lapam Confartigianato. L’appuntamento, promosso dall’associazione imprenditoriale per le imprese della provincia di Modena, è aperto a tutti e nel corso della serata saranno illustrati nel dettaglio i principali provvedimenti della nuova Finanziaria, da quota 100 al Reddito di Cittadinanza, passando per le opportunità e i nuovi adempimenti per le imprese.

Ilaria Vesentini ne parlerà con Massimo Benedetti, consulente fiscale Lapam; Luca Fiorentini, responsabile Area Lavoro Lapam Confartigianato e Andrea Bonazzi, consulente Credito Lapam Confartigianato.

La serata sarà aperta dai saluti del segretario generale Carlo Alberto Rossi, le conclusioni saranno invece curate dal presidente generale Gilberto Luppi.

Per informazioni www.lapam.eu.