Seminario Lapam sulla proroga degli incentivi fiscali

Lunedì 4 febbraio alle 17.30 in Lapam (via Emilia Ovest 775 a Modena) si tiene un focus per gli impiantisti sulla proroga degli incentivi fiscali e sulla nuova comunicazione Enea. Alle 17.30 aprirà Letizia Budri, referente sindacale Lapam Confartigianato, a seguire interverranno Amalia Martelli, referente Enea e Sandra Cicognati, dell’ufficio fiscale Lapam Confartigianato.

L’appuntamento sarà utile per valutare le detrazioni di cui si potrà continuare ad usufruire nel 2019 e capire come effettuare la comunicazione all’Enea divenuta obbligatoria per gli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al risparmio energetico.

La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato infatti le detrazioni fiscali riferite agli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, sistemazione a verde e per l’acquisto di mobili di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Inoltre, per gli interventi realizzati nel corso del 2018 volti al conseguimento di risparmio energetico e soggetti alla detrazione del 50% per ristrutturazione edilizia, dal 21 di novembre è possibile inviare la nuova comunicazione all’Enea.