Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 1 febbraio

Cielo coperto con precipitazioni al mattino sulla pianura centro-occidentale e sui rilievi, che potranno essere nevose a quote collinari e temporaneamente in pianura; non si escludono locali fenomeni di pioggia congelante al suolo nelle valli più strette dell’Appennino centro-occidentale. Dal pomeriggio precipitazioni intense sui rilievi con possibilità di locali rovesci, l’innalzamento dello zero termico determinerà piogge anche sulle cime più elevate dell’Appennino. Temperature: minime in lieve aumento comprese tra gli zero gradi dell’entroterra e i 5 gradi della costa, massime in sensibile aumento per correnti di libeccio sul settore centro-orientale, comprese tra i 3 gradi del settore occidentale e i 12-14 altrove. Venti: deboli variabili, tendenti a orientarsi da sud e a rinforzarsi nel primo pomeriggio. Mare: mosso sotto-costa, molto mosso al largo.

(Arpae)