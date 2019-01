“Il Maestro e Margherita” in scena all’Asioli di Correggio

Lunedì 4 e martedì 5 febbraio (ore 21) al Teatro Asioli di Correggio andrà in scena Il Maestro e Margherita, adattamento di Letizia Russo del celebre romanzo di Michail Bulgakov, diretto da Andrea Baracco e interpretato da Michele Riondino nel ruolo del demonio Woland. Per cause indipendenti dalla volontà del Teatro Asioli, la recita prevista in data 6 febbraio è stata anticipata a lunedì 4 febbraio; gli spettatori potranno accedere con abbonamenti e biglietti già acquistati per il 6 febbraio (tutto immutato per chi parteciperà allo spettacolo del 5/2).

Biglietti: Euro 25/22/17

Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 18 alle 19, sabato dalle 10,30 alle 12,30 (festivi esclusi) e un’ora prima degli spettacoli.

Per informazioni: 0522 637813; e-mail: info@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it

Il Teatro Asioli è anche su Facebook e Instagram.