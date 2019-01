Due truffe ai danni di anziani ieri a Reggio Emilia

Nella mattinata di ieri la Polizia è intervenuta presso un’abitazione, a Reggio Emilia, in seguito alla chiamata di una donna anziana che segnalava un furto commesso da una donna a lei sconosciuta. Agli agenti intervenuti, la richiedente ha riferito che poco prima, mentre era in procinto di rientrare nel proprio palazzo, aveva incontrato una donna davanti al portone. Questa, dopo averle chiesto notizie del figlio fingendo di conoscerlo, le aveva detto di essere un medico della Questura e, con la scusa di dover disinfettare l’appartamento in seguito alla fantomatica presenza di un’infezione, le aveva chiesto di entrare in casa. Una volta all’interno dell’abitazione, la donna ha finto di bonificare l’ambiente e a quel punto ha chiesto all’anziana di porre l’oro in suo possesso in una busta di plastica e di porlo sotto il materasso. Approfittando di una distrazione della vittima, la donna ha prelevato la busta contenente l’oro ed è precipitosamente uscita dall’appartamento facendo perdere le proprie tracce.

Nel pomeriggio è successo un analogo episodio: una pattuglia è intervenuta in piazza di Sabbione in seguito alla segnalazione di furto da parte di una coppia di anziani. Due uomini, che dichiaravano essere finanziari, di cui uno indossante una pettorina con la scritta “Guardia di Finanza”, hanno riferito all’anziana signora che il loro appartamento era appena stato oggetto di furto e quindi chiedevano di poter entrare per effettuare un sopralluogo. Uno dei due ha iniziato a perlustrare le stanze della casa, mentre la donna veniva intrattenuta dall’altro. Al termine, i due malfattori hanno comunicato che nulla era stato rubato e quindi si sono repentinamente allontanati sparendo nel nulla.