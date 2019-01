Chiusura totale di via Vittorio Veneto a Fiorano

I ritrovamenti archeologici durante gli scavi di Hera, in via Vittorio Veneto a Fiorano Modenese, per il rifacimento della rete idrica e del gas metano, pur non impedendo la prosecuzione dei lavori, ne condizionano le modalità per cui è stato necessario modificare l’ordinanza sulla viabilità.

Dalla mezzanotte del 3 alla mezzanotte del 23 febbraio, viene introdotta la chiusura totale del traffico con il divieto di transito in via Vittorio Veneto, da piazza Ciro Menotti a Via Gramsci, in entrambi i sensi di marci, con il divieto di sosta e rimozione forzata sul tratto interessato.

Il transito è consentito ai residenti, ai mezzi di soccorso e ai veicoli destinati al carico-scarico merci presso le attività commerciali per il tempo strettamente necessario alle operazioni.

I veicoli diretti al parcheggio retrostante Banca Carisbo ed a quello retrostante il Cinema Primavera, possono percorrere via Vittorio Veneto, entrando da via Statale Ovest, sulla corsia preferenziale in direzione Maranello; infatti durante i lavori è istituito il doppio senso di marcia nel tratto di via Vittorio Veneto da piazza Ciro Menotti a via Guglielmo Marconi.

I veicoli provenienti da Sassuolo diretti al Santuario possono salire da via Bonincontro e scendere da via del Santuario.