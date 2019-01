Ieri sera intorno alle 23 si è sviluppato un incendio nel campo di via Asseverati a Masone di Reggio Emilia, dove la parrocchia ospita alcune famiglie extracomunitarie. Sono andate bruciate 15 roulotte e sono state rinvenute molte bombole di GPL, due delle quali esplose durante il divampare delle fiamme. L’incendio pare innescato per cause accidentali. Non risultano persone coinvolte.