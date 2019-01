Truffa online: pensionato carpigiano trova una scuola di vela al posto di una casa vacanze

Un uomo residente nella provincia di Varese, è stato deferito in stato di libertà alla Procura modenese poiché, nel novembre dello scorso anno, mediante un’inserzione pubblicata su di un sito internet, ha ottenuto da un pensionato carpigiano la somma di € 1.500 quale caparra per un soggiorno in un appartamento di Tenerife, fittiziamente posto in affitto. L’uomo, raggiunta la località balneare nei giorni scorsi, ha però verificato che all’indirizzo indicato, anziché una casa, vi è una scuola di vela. Le indagini sono state eseguite dai Carabinieri di Carpi.