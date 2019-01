San Possidonio, minaccia la moglie che vuole interrompere la relazione: arrestato

Un pakistano 41enne, domiciliato a San Possidonio, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Medolla poiché questa notte, dapprima ha minacciato con un coltello la moglie 29enne, rifugiatasi a casa dei genitori e dei fratelli poiché intenzionata a interrompere la relazione con l’uomo, e successivamente ha danneggiato, lanciandoci alcuni vasi addosso, le autovetture dei cognati e dei genitori della donna.

Alle scene finali hanno assistito direttamente i militari operanti i quali, in quei momenti impegnati in altre attività di prevenzione sul territorio, sono intervenuti mettendo l’uomo in sicurezza e ricostruendo i fatti che hanno portato al suo arresto. L’uomo è stato tradotto in carcere.