Questa notte alle ore 1.30 circa, i militari della Stazione Carabinieri di San Martino in Spino, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno deferito in stato di libertà alla Procura modenese un romeno del 1968, in Italia senza fissa dimora poiché, controllato lungo via Valli, a seguito di perquisizione veicolare è stato trovato in possesso di un pugnale tattico con lama della lunghezza di cm. 10, occultato nell’abitacolo del furgone sul quale stava viaggiando.