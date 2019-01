Piantumazione di nuovi alberi in via Sant’Anna e via Volturno a Cavezzo

Lo stanziamento di 25.000 euro destinati alla piantumazione di nuovi alberi lungo le piste ciclabili di via Sant’Anna e via Volturno è stato approvato durante il Consiglio comunale che si è tenuto mercoledì 23 gennaio. Nel corso degli anni, infatti, buona parte della vegetazione di queste ciclabili è scomparsa e l’Amministrazione comunale punta a restituire il verde a quelle aree. La scelta dei tipi di piante da collocare lungo le due ciclabili è stata affidata ad un’esperta agronoma: si tratta in particolare di essenze quali peri da fiore, parrozie persiche, carpini e ginko biloba.

“Questo progetto procede nella direzione che da anni l’Amministrazione sta perseguendo, quella rivolta alla salvaguardia ed al miglioramento del verde pubblico – spiega il Sindaco di Cavezzo Lisa Luppi – Si tratta di una scelta politica adottata non solo per la tutela dell’ambiente e quindi della salute degli abitanti del territorio, ma anche per migliorare l’arredo urbano offrendo al paese un aspetto più gradevole ed attrattivo.

Questa volontà si è tradotta in una spesa complessiva di circa 135.000 euro negli ultimi quattro anni e mezzo, ovvero da quando l’Amministrazione si è insediata. Tutti investimenti, questi, mirati alla cura ed alla manutenzione del verde pubblico”.

Nel corso dello stesso Consiglio comunale, inoltre, sono stati approvati all’unanimità sia il punto sulla proroga della scadenza Tarip 2018 (posticipata da giovedì 31 gennaio a venerdì 8 marzo), sia il punto sul rinnovo dell’accordo quadro con Acer Modena per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Cavezzo.