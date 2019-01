Motor Valley Fest, Tomei: “Occasione per tutto il territorio”

«Il Motor Valley fest sarà una vetrina non solo per la città di Modena ma anche per tutto il territorio provinciale e le sue eccellenze». Lo afferma Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena, in occasione della presentazione ufficiale a Milano dell’evento motoristico che si svolgerà a Modena dal 16 al 19 maggio.

«La Motor valley – aggiunge Tomei – è un marchio ormai conosciuto in tutto il mondo, autentico biglietto da visita per il nostro territorio e con il Motor Valley fest si completa un percorso di promozione territoriale partito con la presenza modenese all’Expo 2015, grazie anche all’impegno degli enti locali».

«La Ferrari di Maranello – aggiunge Tomei – la Maserati di Modena, la Pagani di S.Cesario, i musei e collezioni private modenesi legati alla storia dell’automobile sparsi sul territorio sono altrettanti simboli della Motor valley modenese che hanno come filo conduttore la cultura dell’automobile. E il Motor Valley fest sarà l’occasione per valorizzare e far conoscere ancora di più questo nostro patrimonio».