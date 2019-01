Lunedì al Duse di Bologna “la classe” con Claudio Casadio

Con ‘La classe’ di Vincenzo Manna, in scena lunedì 4 febbraio alle ore 21 al Teatro Duse di Bologna, prosegue il DUSEoltre, il percorso nella drammaturgia contemporanea che posa lo sguardo sulla strettissima attualità. Lo spettacolo, presentato da Accademia Perduta Romagna Teatri, Goldenart Production e Società per Attori, è interpretato da Claudio Casadio, Andrea Paolotti e Brenno Placido, per la regia di Giuseppe Marini.

Il progetto ‘La classe’ è nato dalla sinergia con i soggetti operanti nei settori della ricerca (Tecné), della formazione (Phidia), della psichiatria sociale (Sirp) e prende avvio da una ricerca condotta da Tecné, basata su circa 2.000 interviste a giovani tra i 16 e i 19 anni. Ai ragazzi è stato chiesto di parlare della loro relazione con gli altri, intesi come diversi, altro da sé, e del loro rapporto con il tempo, inteso come capacità di legare il presente con un passato anche remoto e con un futuro non prossimo. Gli argomenti trattati nel corso delle interviste hanno rappresentato un importante contributo alla scrittura drammaturgica del testo.

