Lorenzo Mora secondo classificato nei 200 Dorso nell’Euro Meet di Lussemburgo

Nel fine settimana appena concluso Lorenzo Mora, il campione italiano assoluto di vasca corta dei 100 e 200 Dorso in carica tesserato per gli Amici Del Nuoto e che si allena nella piscina dei Vigili del Fuoco di Modena, ha partecipato al 21° Luxembourg Euro Meet che si è svolto nell’avveniristico impianto del Centre National Sportif Et Culturel d’Coque nell città di Lussemburgo. Con questo impegno internazionale Lorenzo Mora è ritornato sui campi di gara dopo i Campionati Italiani Assoluti Invernali che lo avevano visto protagonista indiscusso del dorso italiano di vasca corta allo Stadio del Nuoto di Riccione a inizio Dicembre.

Questo importante Meeting in terra di Lussemburgo, programmato a ridosso della ripresa degli allenamenti che avranno come obiettivo i Campionati Assoluti Primaverili di Aprile validi per la qualificazione dei Mondiali di Gwangju (KOR) e per le Universiadi di Napoli, ha visto la partecipazione di campionissimi da tutta Europa, tra cui il russo Kolesnikov, l’ucraino Romanchuk, la ungherese Hosszu e la svedese Sjoestrom, oltre a una selezione della Nazionale Italiana capitanata dall’inossidabile Fabio Scozzoli.

Durante queste tre giornate di gare il nostro Lorenzo Mora, che veste i colori del G.S. Fiamme Rosse, ha partecipato alle sole gare del Dorso nelle tre distanze dei 50, 100 e 200 metri qualificandosi sempre nelle finali A del pomeriggio.

Nonostante i tempi siano ancora lontani dai suoi personali a causa degli intensi allenamenti svolti in questo periodo, in un crescendo di prestazioni l’atleta carpigiano si è classificato ottavo nei 50 Dorso, quinto nei 100 Dorso e secondo nei 200 Dorso alle spalle del romeno Robert Glinta.

Il calendario di avvicinamento agli Assoluti Primaverili vedrà impegnato prossimamente Lorenzo Mora in altre manifestazioni internazionali.