I carabinieri indagano su furto notturno in supermercato a Novellara

Poco dopo le 4,00 di oggi, i carabinieri della stazione di Novelara allertati da un istituto di vigilanza privato, sono intervenuti in via strada provinciale Nord a Novellara per curare un intervento pertinente un sopralluogo di furto all’interno del supermercato Europsin. Sul posto unitamente al proprietario i militari hanno accertato che ignoti ladri, dopo aver forzato una porta d’ingresso, si erano introdotti nei locali asportando, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, vari generi alimentari. Sulla vicenda i carabinieri hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.