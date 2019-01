Festa finale della rassegna “Nati per leggere” a Spilamberto

Sabato 2 febbraio, alle 17, all’interno della Biblioteca Comunale, si terrà “Ti regalo una storia”, grande festa finale della rassegna “Nati per leggere”, con i lettori volontari del Sistema Bibliotecario Intercomunale.

Per il quindicesimo anno consecutivo le biblioteche del Sistema Bibliotecario Intercomunale, il Centro per le Famiglie dell’Unione Terre di Castelli e l’Unità Pediatrica di Cure Primarie del Distretto di Vignola aderiscono al progetto nazionale “Nati per Leggere”, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri (ACP), dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e dal Centro per la Salute del Bambino (CSB), proponendo numerose iniziative volte a diffondere tra i genitori l’abitudine di leggere ad alta voce ai propri figli fin dalla tenerissima età.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in Biblioteca in via Santa Maria, 12, tel. 059/789965.