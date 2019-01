Cadelbosco Sopra: installato in via Tasso il primo portale per l’attraversamento pedonale

In via Tasso, all’ingresso nord della zona industriale di Cadelbosco di Sopra, è stata completata l’installazione del primo dei due portali per l’attraversamento pedonale, il sistema di illuminazione verticale individuato per migliorare la visibilità dei pedoni – sia in fase di attesa ai bordi della strada che in quella dell’attraversamento vero e proprio – e per aumentare di conseguenza la sicurezza stradale e ridurre il rischio di incidenti.

I portali (il secondo sarà installato a breve all’ingresso sud, nei pressi dell’incrocio di via Tasso con la strada provinciale Sp 63, in corrispondenza della fermata dell’autobus) fanno parte del più ampio progetto del percorso ciclopedonale che collegherà il centro del paese con la zona industriale di via Tasso lungo la Sp 63, che in quel tratto prende il nome di via Alighieri.

“L’opera – ha sottolineato il sindaco Tania Tellini – metterà in collegamento le due zone di Cadelbosco dando così ai cittadini la possibilità di raggiungere in sicurezza il proprio posto di lavoro (e, viceversa, di tornare verso casa) anche con la bicicletta: ogni nuovo tratto di ciclopedonale è un’opportunità in più per ridurre il traffico e l’inquinamento stradale e, allo stesso tempo, per promuovere una mobilità sostenibile e uno stile di vita meno sedentario e quindi più sano e salutare”.

I lavori, affidati alla ditta Ferrari di Coloreto (Parma), hanno richiesto un investimento complessivo di 155.000 euro, finanziati dal Comune e realizzati con la stretta collaborazione della Provincia di Reggio Emilia, che il sindaco Tellini ha voluto ringraziare per il supporto. Per completare il progetto, oltre al secondo portale, sarà realizzato infine un piccolo tratto di percorso ciclopedonale che necessita del tombamento di un canale a bordo strada: questo intervento, di competenza del Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale, sarà ultimato entro il mese di marzo.