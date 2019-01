A Modena sono aperte le iscrizioni alla settima edizione di “Soundtracks – musica da film”

Sono aperte le iscrizioni per prendere parte alle selezioni con cui saranno scelti cinque artisti (solisti, band o collettivi di musicisti) che parteciperanno a Modena alla settima edizione di “Soundtracks – musica da film”, residenza artistica e performance sull’integrazione tra il suono e la comunicazione visiva.

Il progetto, promosso da associazione culturale Muse in collaborazione con Centro Musica del Comune di Modena e curato da Corrado Nuccini dei “Giardini di Mirò, si rivolge a tutte le realtà musicali interessate all’integrazione tra linguaggi musicali e cinematografici.

Una struttura di corso completamente rinnovata caratterizzerà “Soundtracks 2019”, con sonorizzazioni ed esperimenti tra cinema muto e musica contemporanea, registrazioni d’ambiente, contaminazioni fra rock, elettronica, jazz e avanguardie. E a questo si aggiungono l’improvvisazione sulle immagini, l’uso di effetti e strumenti autocostruiti, l’uso di strumenti non convenzionali.

Per la settima edizione gli artisti selezionati lavoreranno alla sonorizzazione di film muti, in una forma inedita per il progetto: quella della residenza artistica. Ognuno di loro, oltre a partecipare gratuitamente al corso, riceverà un rimborso a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per partecipare alle sei giornate di residenza in cui produrre sonorizzazioni originali da proporre al pubblico in tre performance (al Supercinema Estivo per la Festa della Musica, al Festivalfilosofia e a La Torre del Centro Musica). Durante il periodo di residenza, gli artisti lavoreranno sulle produzioni a stretto contatto col coordinatore del corso Corrado Nuccini e con il tutor Stefano Pilia (Afterhours, Massimo Volume, Rokia Traoré).

Oltre alla residenza artistica, i musicisti selezionati saranno invitati a partecipare a una serie di incontri e workshop con Stefano Boni (Museo del Cinema di Torino); Massimo Carozzi (Accademia Belle Arti di Bologna, Zimmerfrei); Xabier Iriondo (musicista, Afterhours); Jacopo Incani (Iosonouncane); Julie’s Haircut.

Soundtracks 2019 rientra nell’ambito di Residenze Progetto Sonda finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, e si avvale di un contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Modena.

Per partecipare al corso è necessario essere residenti in Emilia Romagna, e avere un’età non superiore a 35 anni (come singoli o come media dei componenti del gruppo). L’iscrizione dovrà pervenire entro il 3 marzo 2019 al Centro Musica di Modena. Tra le domande pervenute una Commissione di esperti e operatori del settore selezionerà i primi venti candidati che sosterranno il colloquio personale di selezione che si svolgerà giovedì 7 marzo 2019 al Centro Musica.

Il bando completo e la scheda di partecipazione sono sul sito (www.musicplus.it).

Per informazioni 71MusicHub – Centro Musica, via Morandi 71 Modena, tel. 059 2034810 (centro.musica@comune.modena.it o facebook.com/centromusicamo).