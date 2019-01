Vignola, intervento di messa in sicurezza tra via Pace e via Resistenza

Continua l’impegno dell’amministrazione per la messa in sicurezza della viabilità comunale. Il personale tecnico del Comune sta effettuando in questi giorni un intervento per la messa in sicurezza dell’intersezione tra via Pace e via Resistenza, che in passato è stata spesso scenario di sinistri stradali.

Nello specifico, sarà installato un dispositivo lampeggiante a led, che si attiva tramite radar all’avvicinamento di un veicolo all’incrocio, con l’intento di attirare l’attenzione del conducente riguardo alla presenza dell’intersezione e dell’obbligo di dare la precedenza per i veicoli provenienti da via Pace.

Tale strumentazione, già installata in precedenza all’intersezione tra via Pace e via Libertà, ha dato riscontri positivi, con una sensibile riduzione dei sinistri, che si auspica possa avvenire anche all’incrocio oggetto dell’intervento in corso di esecuzione.