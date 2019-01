Venerdì al De Andrè concerto tributo dedicato ai The Clash

Venerdì 1° febbraio alle ore 21, il Teatro De André di Casalgrande ospiterà un concerto tributo dedicato ai The Clash. La musica dei Tommy Gun e la voce di Massimo Cotto, giornalista, scrittore, esperto musicale e speaker radiofonico, celebreranno i 40 anni di “London Calling”.

I Tommy Gun è una band di Rubiera (RE), che da ormai un decennio, sono in giro per l’Italia proponendo i classici dei The Clash ed hanno all’attivo un disco omonimo contenente brani inediti e alcune cover, portano a teatro questo pezzo di storia con uno spettacolo suonato, intervallato dai racconti, gli aneddoti e la storia dell’Inghilterra anni 80 narrati da Massimo Cotto, giornalista, scrittore, esperto musicale e speaker radiofonico di Virgin Radio. Il tutto è impreziosito dai video e dalle fotografie, per rendere ancora più coinvolgente e catturare l’attenzione del pubblico in sala. Attraverso le tracce del disco ripercorreremo insieme la stesura di questo capolavoro che ha segnato per sempre la storia della musica.

I Tommy Gun sono: Deggio (voce), Ribba (batteria), Stone (chitarra), Paul (basso).

Ingresso unico 12€ – Per info e prenotazioni: 0522/1880040 – www.teatrodeandre.it