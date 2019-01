Spezzano: a Casa Corsini c’è “Il cambiamento produttivo”

Torna a Casa Corsini, il centro polivalente a Spezzano del Comune di Fiorano Modenese la formazione con un percorso che si rivolge a liberi professionisti, manager, imprenditori e a chiunque senta il bisogno di fare chiarezza e aumentare la propria efficacia dal punto di vista professionale. “Il modo in cui lavoriamo – spiegano gli organizzatori – definisce la nostra professionalità: avere la consapevolezza dei nostri punti di forza e delle nostre debolezze è il motore che innesca il cambiamento. Un cambiamento in grado di generare risultati e di renderci pienamente soddisfatti della nostra vita lavorativa”.

Gli appuntamenti del ciclo “Il cambiamento produttivo”, composto da due workshop serali e da una giornata di approfondimento, sono tenuti dalla professional organizer Chiara Battaglioni e dalla business coach Fulvia Silvestri; è possibile iscriversi ad ogni singolo incontro.

Si inizia martedì 19 febbraio, dalle 19 alle 21, con il workshop “Organizzazione sul lavoro e bucce di banana”, nel quale saranno affrontati argomenti come stress e consapevolezza: conoscere noi stessi e il nostro contesto; i nostri punti di forza e le nostre criticità; la legge di Pareto applicata alla gestione delle nostre attività; la differenza tra urgenza e importanza. Previsto un buffet conclusivo alle ore 21, ingresso 15 euro quota associativa inclusa.

Il secondo appuntamento è per martedì 5 marzo, sempre dalle 19 alle 21, con “Tempo, energie e obiettivi: strumenti per la produttività”. Si parlerà di gestirsi e gestire il proprio tempo, spendersi per obiettivi raggiungibili massimizzando l’efficacia: un giusto mix di tempo, energie e strategie per riconquistare la produttività perduta (buffet conclusivo alle ore 21, ingresso 15 euro quota associativa inclusa). Il ciclo si chiude con un approfondimento di un’intera giornata, “Il Cambiamento Produttivo: laboratorio di coaching e organizzazione personale” in programma per sabato 30 marzo dalle 10 alle 17,30. “Il cambiamento produttivo” è un incontro di formazione, un laboratorio in cui verranno forniti chiari e selezionati strumenti che provengono dal mondo del business coaching e del professional organizing. Strumenti da mettere in pratica da subito, per migliorare la relazione con se stessi e con gli altri e raggiungere i risultati professionali prefissati. Come ottenere il meglio da te stesso scoprendo e utilizzando i punti di forza e mappando e minimizzando le criticità; come aumentare il livello di consapevolezza, gestire lo stress e intraprendere un percorso di sviluppo del potenziale; come imparare a tenere il focus su obiettivi e risultati; esiste una ricetta della produttività? diventare efficace nel lavoro; definire le priorità e lasciare andare il superfluo; riprendere il controllo del proprio tempo e delle proprie energie. Iscrizione: 89 euro (quota associativa inclusa); per chi ha partecipato a un altro degli appuntamenti del ciclo “Il Cambiamento Produttivo”, iscrizione a 59 euro.

Chiara Battaglioni lavora a fianco di freelance e professionisti per allenare le loro capacità organizzative tramite consulenze individuali personalizzate e percorsi formativi; Fulvia Silvestri è una consulente e business coach certificata ICF Global e si occupa di coaching, di formazione e comunicazione. Lavora con liberi professionisti, imprenditori e manager nel percorso di definizione e realizzazione dei propri obiettivi, sia in ambito personale che professionale.

Per info: tel 0536/833190 – info@casacorsini.mo.it. Casa Corsini, Via Statale 83 a Spezzano di Fiorano Modenese.