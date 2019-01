Sale sulle strade e sui viali ciclopedonali reggiani. In allerta i mezzi antineve

In vista delle possibili nevicate previste nelle prossime ore e del rischio ghiaccio per le basse temperature, le squadre Iren completeranno in serata la salatura preventiva della viabilità principale, dei punti critici (ponti, sottopassi, scuole e rotatorie) e dei marciapiedi e viali ciclopedonali.

Il servizio preventivo anti ghiaccio è svolto costantemente durante tutta la stagione invernale, al fine di garantire una maggior sicurezza stradale, ogni qualvolta la temperatura scende al di sotto dello 0° C; la rimozione della neve, invece, avviene solo dopo che lo spessore del manto nevoso raggiunge i 3-5 cm: in questo modo, si può evitare che gli spartineve danneggino il manto stradale.

Per la salatura preventiva della viabilità vengono utilizzate oltre 60 tonnellate di sale e i 12 mezzi spargisale in dotazione.

I mezzi e gli uomini di Iren sono pronti ad intervenire in caso di nevicate: si tratta di circa 120 spalaneve dotati di lame di grande dimensione, 43 mezzi medio/piccoli, e altri mezzi di supporto, che sono a disposizione per far fronte alla situazione qualora dovesse evolversi al peggio, oltre naturalmente agli uomini addetti alla spalatura manuale.