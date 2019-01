Reggio Emilia, ricoveri estivi programmabili per anziani non autosufficienti

I ricoveri estivi programmabili per anziani non autosufficienti, servizio attivo dal 2008 e richiesto ogni anno da molti anziani, hanno l’obiettivo di garantire un periodo di sollievo per coloro che assistono persone non autosufficienti (i “caregiver”), programmabile sulla base delle esigenze dell’anziano e del caregiver stesso.

Il servizio sarà disponibile anche quest’anno per l’estate 2019, con 10 posti presso le strutture dell’Asp “Reggio Emilia – Città delle Persone”, a Reggio Emilia, e presso la struttura ‘Le Esperidi’ di Vezzano sul Crostolo, con 3 posti.

Da venerdì 1 febbraio fino all’11 marzo il cittadino che assiste un anziano non autosufficiente a domicilio deve rivolgersi al Servizio Sociale territoriale (sedi dei Poli territoriali di Servizio Sociale per Reggio Emilia e sedi comunali per i Comuni del Distretto) per avere informazioni e fissare il colloquio di approfondimento. Per gli anziani già seguiti dal Servizio Sociale territoriale è necessario rivolgersi al proprio Assistente sociale responsabile del caso.

I ricoveri possono essere effettuati dal 20 maggio al 6 ottobre 2019, per un periodo di quattro settimane.

È richiesto di indicare un periodo definito tra cinque disponibili ed è possibile anche dare la disponibilità per un altro periodo. È necessario indicare una struttura di prima scelta ed eventualmente la struttura di seconda scelta.

Gli accessi avverranno sulla base della graduatoria stilata.

L’accesso avverrà da tutto il Distretto di Reggio Emilia (Comuni di Reggio Emilia, Unione Colline Matildiche e Unione terra di Mezzo) tramite costruzione di una graduatoria centralizzata sulla base dei seguenti criteri di priorità: punteggio di una griglia di valutazione compilata dal Servizio sociale che tiene conto della situazione familiare dell’anziano, dell’assistenza diretta o indiretta prestata all’anziano stesso, della sua gravità sanitaria e della situazione economica dell’anziano e della sua famiglia; punteggio “Binah” (valutazione della situazione di non autosufficienza dell’anziano); data della richiesta di accesso ai ricoveri temporanei di sollievo in Casa Residenza.

La retta giornaliera a carico della famiglia sarà di 26,50 euro (salvo diverse disposizioni regionali) per chi non ha già usufruito di un periodo di sollievo nel corso dell’anno, mentre per chi ne ha già usufruito nel 2019 la retta sarà quella prevista per i ricoveri di sollievo in Casa residenza anziani.

L’assistenza, garantita da accordi e convenzioni tra le strutture e l’Ausl di Reggio Emilia, è garantita con gli stessi standard della casa protetta definitiva.

L’esito della domanda perverrà agli anziani interessati per via posta ordinaria entro il 19 aprile 2019. L’esito della domanda conterrà l’accoglimento della domanda o il mancato accoglimento della domanda con l’informazione del posizionamento in graduatoria e la struttura eventualmente assegnata.

L’accettazione da parte degli anziani e delle loro famiglie dovrà essere effettuata entro il 5 maggio 2019, se non perverrà nessuna comunicazione si procederà all’esclusione dalla graduatoria.

Tutte le informazioni e l’accompagnamento alla costruzione del progetto sull’anziano sono reperibili presso i Servizi sociali territoriali:

Comune di Reggio Emilia:

Sportello sociale Polo Ovest (zona di riferimento a ovest della città: Carrozzone, Pieve Modolena, Cella, Cadè, Gaida, Regina Pacis, Orologio, Bell’Albero Premuda, Roncina, Codemondo, San Bartolomeo, Cavazzoli, Roncocesi, parte del centro storico): via Fratelli Cervi n. 70, tel. 0522/585460 (accesso telefonico lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30)

Sportello sociale Polo Nord (riferimento territoriale zona nord della città: Santa Croce, Tribunale, Mancasale, Gavassa, Massenzatico, Pratofontana, Tondo – a nord della ferrovia Reggio-Ciano -, San Prospero Strinati, Sesso, parte del cento storico): via Fratelli Manfredi 12/c, tel. 0522/585401 (accesso telefonico lunedi, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30)

Sportello sociale Polo Sud (riferimento territoriale zona sud della città: Migliolungo, Crocetta, Belvedere, Baragalla, Coviolo, Rivalta, San Pellegrino, Rosta Nuova, Pappagnocca, Buco del Signore, Canali, Fogliano, parte del centro storico): via Gandhi 20/a, tel. 0522/585477 (accesso telefonico lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14.30 alle 17.30)

Sportello sociale Polo Est (riferimento territoriale zona est della città: Mirabello, Ospizio, Stranieri Bazzarola, San Maurizio, Gavasseto, Sabbione, Marmirolo, Roncadella, Masone, Castellazzo, Bagno, Corticella): via G. Vecchi 2/a, tel. 0522/585488 (accesso telefonico lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14.30 alle 17.30).

Comune di Albinea – Servizio sociale – Unione Colline matildiche – Casa della Salute, via Amendola 1, Puianello Quattro Castella – tel. 0522/250305

Comune di Bagnolo in Piano – Servizio sociale, Unione Terre di Mezzo – piazza Garibaldi 4, tel 0522/957420

Comune di Cadelbosco di Sopra – Servizio sociale, Unione Terre di Mezzo – piazza Libertà 3, tel. 0522/918524

Comune di Castelnovo di Sotto – Servizio sociale, Unione Terre di Mezzo – piazza IV Novembre 1, tel. 0522/485741

Comune di Quattro Castella – Servizio sociale, Unioni Colline Matildiche – Casa della Salute, via Amendola 1, Puianello Quattro Castella – tel. 0522/245451

Comune di Vezzano sul Crostolo – Servizio sociale, Unioni Colline Matildiche – Casa della Salute, via Amendola 1, Puianello Quattro Castella – tel. 0522/245502