Progettazione, studio e architettura del paesaggio in area verdi: 3 incontri in Lapam

Tre appuntamenti per giardinieri per parlare di progettazione, studio e architettura del paesaggio. Il Gruppo Giardinieri Lapam propone a Modena presso la sede Lapam (via Emilia Ovest 775) tre incontri, mercoledì 30 gennaio, martedì 5 febbraio e martedì 12 febbraio dalle 18.30 alle 21.30. Si parte mercoledì 30 gennaio con Roberto Malagoli, paesaggista co-titolare dello studio di progettazione Ma.Ma, che parlerà dell’utilizzo dell’acqua nel giardino: piscine, biolaghi, fitodepurazione, zone umide ed elementi di arredo come fontane e laghetti.

Per informazioni www.lapam.eu.