Polizia Municipale UCMAN: la sintesi dell’attività per l’anno 2018

Oltre 900 posti di controllo, circa 9.500 veicoli controllati e 8.100 violazioni al Codice della Strada registrate. Sono alcuni dei numeri più importanti contenuti nel rapporto sull’attività svolta dagli agenti del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord nel corso del 2018.

Nell’ambito della sicurezza stradale sono stati effettuati anche 1.752 controlli con alcol-narco test, 383 verifiche ai veicoli per trasporto merci e 311 incidenti stradali rilevati, di cui solo due con esito mortale. Dieci gli incidenti stradali con omissione e fuga del responsabile del sinistro, di cui nove individuati a seguito d’indagini investigative. Significativi i dati sulle verifiche della regolarità degli autoveicoli: 138 quelli sottoposti a fermo o sequestro, di cui 70 quelli privi di copertura assicurativa e 142 veicoli sanzionati per mancata revisione. Sono state ritirate 118 patenti di guida di cui 39 per guida in stato di ebbrezza e una per guida sotto l’effetto di stupefacenti.

In merito all’attività amministrativa e di tutela al cittadino, gli agenti hanno svolto 6.726 servizi presso le scuole, oltre 3.200 accertamenti anagrafici, e più di 2.500 tra sopralluoghi, pareri ed autorizzazioni.

Nell’ambito della tutela del lavoro e del consumatore, sono stati eseguiti 578 controlli sulle attività produttive e 446 verifiche sulla regolarità del lavoro.

Relativamente alla tutela ambientale, nel 2018 gli agenti hanno effettuato 2.156 controlli nei centri abitati e 463 nei parchi pubblici. 188 verifiche sono state fatte sull’attività edilizia e sono stati riscontrati 48 abusi edilizi, mentre nell’ambito della tutela ambientale sono stati eseguiti 410 interventi con 44 sanzioni.

In totale, i 46 operatori presenti nei sette presidi comunali hanno effettuato 968 turni uomo e 214 servizi notturni.

Importante è l’attività di educazione stradale svolta dagli operatori della Polizia Municipale nelle scuole dell’Area Nord, impegno che prosegue costantemente da anni e che sarà ancor più incrementato, in accordo con i Sindaci dell’Area Nord.