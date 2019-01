Lo psicanalista e scrittore Massimo Recalcati mercoledÃ¬ 30 gennaio a Sassuolo sul Palco del Crogiolo Marazzi

Quarto appuntamento per la rassegna Crogiolo Eventi a Sassuolo, mercoledì 30 gennaio alle 21 al Crogiolo Marazzi, con Massimo Recalcati.

Qual è il segreto che custodisce un libro? Quali sono i libri che non abbiamo dimenticato e perché? Come può un libro essere un incontro? Cosa significa leggere un libro? In che modo l’inconscio può aprire un libro? Tutti questi interrogativi tracciano le vie lungo le quali Massimo Recalcati accompagnerà il pubblico verso una nuova teoria della lettura con il racconto suggestivo dei libri che hanno segnato la sua formazione umana e intellettuale, dall’Odissea agli Scritti di Lacan.

Recalcati racconterà tutta la profondità di questa esperienza, aprendo anche lo scrigno dei suoi personali incontri di lettura e mostrandoci come leggere non sia erudizione, accumulazione, ma un modo per offrire alla vita l’occasione di un incontro con la parte più segreta di sé stessa, rendendo possibile il suo rinnovamento, la sua espansione, l’acquisizione di una forma nuova. Perché un incontro con un libro è un incontro d’amore.

Le rassegne Crogiolo Eventi e Crogiolo Aperto sono realizzate dal Comune di Sassuolo grazie alla collaborazione di Marazzi Group, che dal gennaio 2018 offre la disponibilità di uno degli spazi più significativi della storia dell’industria sassolese. Il Crogiolo è infatti il luogo in cui la Marazzi è nata nel 1935 e dove, negli anni 80, ha avviato le sue sperimentazioni, divenendo un laboratorio culturale sulla ceramica: qui hanno operato artisti, architetti e fotografi di fama internazionale.

La rassegna Crogiolo Eventi è promossa dal Comune di Sassuolo in collaborazione con Mismaonda Creazioni Live: sei eventi che, da novembre 2018 ad aprile 2019, portano grandi nomi del panorama artistico e culturale italiano.

Prossimi appuntamenti: Michela Murgia (13 Marzo) e Massimo Gramellini (7 Aprile).

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti presso il Crogiolo Marazzi in via Regina Pacis, 9 angolo Via Radici in Monte, 70, Sassuolo.