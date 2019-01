Fuga di gas in via Lorenzetti in zona Barca a Bologna, il centro sociale Rosa Marchi apre le porte ai cittadini evacuati

I cittadini residenti in nove numeri civici di via Lorenzetti, in zona Barca, al Quartiere Borgo Panigale-Reno, sono stati evacuati nel primo pomeriggio di oggi a causa di una fuga di gas. La fuga di gas interessa 162 abitazioni, in un unico edifico.

Dopo la segnalazione, sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, Hera, il 118, la Polizia Locale, le forze dell’ordine, la Protezione Civile, i rappresentanti del Quartiere e i servizi del Pronto intervento sociale del Comune di Bologna.

I tecnici sono attualmente al lavoro per individuare e riparare la fuga di gas. Il 118 sta invece facendo un censimento dei medicinali necessari alle persone attualmente fuori casa. La strada è chiusa al traffico veicolare.

Il Comune di Bologna ha individuato il vicino centro sociale Rosa Marchi in via Pietro Nenni come luogo di ricovero temporaneo. Nessun allarme invece per gli alunni della vicina scuola d’infanzia comunale Fantini.

Gli aggiornamenti della situazione su Iperbole e sui canali social del Comune di Bologna e della Polizia Locale di Bologna.