Due donne investite mentre attraversano la strada ad Imola

E’ successo ieri sera in via Pirandello. I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della locale Compagnia, che sono intervenuti per i rilievi, hanno accertato che un automobilista imolese 51enne alla guida di una Citroën C4 ha investito due pedoni, una 68enne e una 69enne residenti a Imola, mentre stavano attraversano la strada. Le due donne sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportate d’urgenza al Pronto Soccorso. La 68enne, in elicottero, all’Ospedale Maggiore “Carlo Alberto Pizzardi” di Bologna, mentre la 69enne all’Ospedale “Santa Maria della Scaletta” di Imola.